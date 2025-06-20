حسام موافي لطلاب الثانوية العامة: لا يوجد دواء سحري لزيادة التركيز

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن التوتر خلال فترة الامتحانات أمر طبيعي، وأن الوعي في التعامل معه هو ما يصنع الفارق.

وأضاف موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن العديد من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن نصائح حول المذاكرة والقلق والتركيز.

وشدد على أنه "مفيش حاجة اسمها دوا يزود التركيز" إلا إذا كان بوصفة طبية محددة من طبيب متخصص.

وأكد الدكتور حسام موافي أن الاعتماد على الأدوية دون استشارة طبية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، محذرًا من الانسياق وراء فكرة "الدواء السحري".

وأشار إلى أن النسيان ظاهرة طبيعية تحدث للجميع، حتى الأنبياء عليهم السلام كما حدث مع سيدنا موسى. ولفت إلى أن العلاج الوحيد للنسيان هو "التكرار" المستمر للمعلومات وليس القلق.

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