إعلان

اضطراب الملاحة ونشاط الرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

10:14 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 7 صورة
    طقس شديد الحرارة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 20 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على أغلب الانحاء.

وفيما يتعلق بحالة البحر وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع اضطراب بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس لتكون سرعة الرياح ما بين 60:50 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر.

اقرأ أيضًا:

باركود وتسعيرة.. منظومة جديدة تحكم عمل السايس في القاهرة

مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية السواحل الشمالية طقس شديد الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان