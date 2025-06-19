اضطراب الملاحة ونشاط الرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 20 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على أغلب الانحاء.

وفيما يتعلق بحالة البحر وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع اضطراب بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس لتكون سرعة الرياح ما بين 60:50 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر.

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