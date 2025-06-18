شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس 19 يونيو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا الخميس

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس طقس حار نهارًا على المناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا الخميس ستتأثر بوجود شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر من قبل السائقين.

كما أشارت الهيئة إلى اضطراب متوقع في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50 إلى 60 كم/س، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، ضمن تأثيرات حالة الطقس غدًا الخميس.

ولفتت إلى أن البحر المتوسط يكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع أمواجه من 1 إلى 1.75 متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا بأمواج تصل من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس:

القاهرة الكبرى: العظمى 34، الصغرى 23.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 33، الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29، الصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33، الصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39، الصغرى 27.

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 22.

جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 25.

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