اليوم.. انطلاق المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

كتب- محمد شاكر:

تنطلق اليوم الأربعاء، في الثامنة مساء بمسرح السامر بالعجوزة، فعاليات المهرجان لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السابعة والأربعين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتستمر فعالياته حتى 5 يوليو المقبل.

يشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا، تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من مهندس الديكور حازم شبل، الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان.

وتنطلق الفعاليات بالعرض المسرحي "الطريق" لفرقة قومية الغربية، تأليف د. طارق عمار، وإخراج أسامة شفيق.

ويقدم يوم الخميس 19 يونيو عرض "حجر القلب" لفرقة قصر ثقافة موط، في التاسعة مساء على مسرح السامر، إعداد محمد صالح البحر، وإخراج أسامة عبد الرؤوف.

ويوم الجمعة 20 يونيو، تقدم فرقة قومية سوهاج العرض المسرحي "سترة" عن نص سترة رجل الساعة للكاتب البلغاري ستانيسلاف ستراتييف، إعداد وإخراج مصطفى إبراهيم، ويقام على مسرح السامر، في التاسعة مساء.

ويوم السبت 21 يونيو تقدم قومية البحيرة، العرض المسرحي "سينما 30" في السادسة مساء على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد، بينما تقدم قومية المنيا مسرحية "الإسكافي ملكا" في التاسعة مساءً على مسرح السامر، تأليف يسري الجندي، وإخراج عادل بركات.

ويشهد يوم الأحد 22 يونيو، عرضا بعنوان "كرنفال الأشباح" لفرقة بيت ثقافة فيصل، وذلك على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في السادسة مساء، عن قصة موريس دي كوبرا، وإخراج أحمد رضوان، وتعرض فرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين "تاتانيا"، في التاسعة مساءً على مسرح السامر، تأليف بدر محارب، وإخراج محمد يسري.

ويوم الاثنين 23 يونيو، يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء، العرض المسرحي "الوهم" لفرقة المركز الثقافي بطنطا، إعداد أحمد عصام، وإخراج محمود فايد، وتقدم فرقة ابدأ حلمك ببورسعيد عرض "اليد السوداء" في التاسعة مساءً على مسرح السامر، تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد.

ويشهد يوم الثلاثاء 24 يونيو، عرضين الأول بعنوان "عرض حال" لفرقة قصر ثقافة الفشن، تأليف صلاح عتريس، وإخراج مصطفى الشطوي، ويقدم على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء، والثاني بعنوان "زمكان" لفرقة الزقازيق المسرحية، تأليف محمد علي إبراهيم، إخراج محمود عمران، ويقدم على مسرح السامر، في التاسعة مساءً.

وفي يوم الأربعاء 25 يونيو يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج عرض "الطينة" لفرقة الطارف، تأليف كريم الشاوري، وإخراج جاسر حسين، وذلك في السادسة مساء، وتقدم فرقة قصر ثقافة الشاطبي في التاسعة مساءً مسرحية "حذاء مثقوب تحت المطر" على مسرح السامر، تأليف محمد السوري، وإخراج سامح الحضري.

وتتواصل عروض المهرجان المنفذ بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، يوم الخميس 26 يونيو مع العرض المسرحي "المنزل ذو الشرفات السبعة" لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، تأليف اليخاندرو كاسونا، وإخراج محمد رأفت، ويقدم على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في التاسعة مساء.

أما يوم الجمعة 27 يونيو فيشهد قصر ثقافة روض الفرج، في التاسعة مساء، مسرحية "ملحمة السراب" لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة، تأليف سعد الله ونوس، وإخراج عمرو الزغبي.

وفي يوم السبت 28 يونيو تقدم فرقة قومية أسوان عرض "نوباتيا" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء، تأليف جمال عبد الناصر، وإخراج أحمد الغول، وتقدم فرقة قصر ثقافة الإسماعيلية عرض"العائلة الحزينة" إعداد د. طارق عمار، وإخراج أحمد كمال، وذلك في التاسعة مساءً على مسرح السامر.

ويوم الأحد 29 يونيو تقدم فرقة نجع حمادي عرض "شلباية" في السادسة مساء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، تأليف بكري عبد الحميد، وإخراج محمد موسى، ويستقبل مسرح السامر في التاسعة مساءً عرض "قبو الغربان" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان، إعداد أحمد مراد، وإخراج سيف الدين محمد.

ويشهد يوم الاثنين 30 يونيو عرضين مسرحيين، الأول على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء بعنوان "آخر رايات الأندلس" لفرقة القاهرة تأليف مصطفى سعيد، وإخراج عمر حسين، أما الثاني بعنوان "ليلة سقوط القمر" لفرقة قومية الإسكندرية، عن نصي "كاليجولا" لألبير كامو، و"يوليوس قيصر" لويليام شكسبير، إعداد أحمد عزت وأحمد سمير، وإخراج إبراهيم الفرن، ويعرض على مسرح السامر في التاسعة مساءً.

أما يوم الثلاثاء 1 يوليو، تقدم فرقة قصر السنبلاوين عرض "مرسل إلى" في السادسة مساء على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، وتقدم فرقة مركز الجيزة الثقافي عرض "شارع 19" تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج عمرو حسان، وذلك في التاسعة مساءً على مسرح السامر.

ويستضيف مسرح قصر ثقافة روض الفرج يوم الأربعاء 2 يوليو عرض فرقته "القروي المتمدن" في السادسة مساء، تأليف موليير، و إخراج إبراهيم المهدي، ويستقبل مسرح السامر في التاسعة مساءً عرض "هاملت بالعربي" لفرقة قومية الإسماعيلية، عن نص هاملت يستيقظ متأخرا، تأليف ممدوح عدوان، وإخراج أحمد طه.

وتختتم العروض على مسرح السامر في التاسعة مساء يوم الخميس 3 يوليو، مع عرض "نارمر" لقومية المنوفية، تأليف وإخراج محمد السبروت.

ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان الجوائز والتوصيات يوم السبت 5 يوليو على مسرح السامر.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتم اختيارها من بين 120 عرضا مسرحيا، تنافست في 27 محافظة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وذلك بمشاركة ما يقرب من ثلاثة آلاف مسرحي، ويصاحب العروض نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

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