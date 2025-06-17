محافظ القاهرة لمصراوي: تنفيذ 85% من محور صلاح سالم البديل

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، آخر تطورات العمل في محور صلاح سالم البديل استعدادًا لتشغيله ونقل الحركة المرورية من كوبري السيدة عائشة إليه.

وقال "صابر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، إن العمل جارٍ في محور صلاح سالم البديل من أجل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن استعدادًا لدخوله الخدمة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن نسب تنفيذ المحور الجديد وصلت إلى 85%، مشيرًا إلى أنهم يعملون على الإسراع في الانتهاء من أعمال التنفيذ في أقرب وقت ممكن.