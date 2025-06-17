إعلان

محافظ القاهرة لمصراوي: تنفيذ 85% من محور صلاح سالم البديل

09:03 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، آخر تطورات العمل في محور صلاح سالم البديل استعدادًا لتشغيله ونقل الحركة المرورية من كوبري السيدة عائشة إليه.

وقال "صابر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، إن العمل جارٍ في محور صلاح سالم البديل من أجل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن استعدادًا لدخوله الخدمة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن نسب تنفيذ المحور الجديد وصلت إلى 85%، مشيرًا إلى أنهم يعملون على الإسراع في الانتهاء من أعمال التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة محور صلاح سالم كوبري السيدة عائشة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حرائق وفزع وهروب.. ماذا فعلت صواريخ إيران بإسرائيل ليلًا؟ (فيديو)