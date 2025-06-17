أمين تنظيم "حماة الوطن": قادرون على المنافسة بقوة في انتخابات "الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، أمين تنظيم الجمهورية، عن تفاصيل الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة متكاملة للمنافسة بقوة على المقاعد الفردية والقائمة بجميع الدوائر على مستوى الجمهورية.

وأوضح العطيفي أن حزب حماة الوطن حقق الانتشار الواسع بجميع المحافظات، ويضم كذلك كوادر مؤهلة قادرة على التمثيل الأفضل في مجلس الشيوخ؛ للتعبير عن آمال وتطلعات المصريين.

وأشار أمين تنظيم حماة الوطن إلى أن هناك تواصلًا دائمًا ومستمرًّا مع جميع الأمانات على مستوى الجمهورية؛ لتنشيط العمل الميداني والمجتمعي، في إطار تعزيز القاعدة الشعبية والجماهيرية للحزب.

وشدد العطيفي على أن الحزب في حالة استنفار تام على كل المستويات؛ استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، مؤكدًا أنه سيتم الدفع بمرشحين على دراية تامة بالعمل السياسي، وقادرين على المنافسة والتعبير عن تطلعات الشعب المصري.

وقال الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن: ما قدمه الحزب من عمل مجتمعي ودور سياسي بارز خلال الفترة الماضية، يؤهله للحصول على ثقة الناخبين، والحصول على نسبة كبيرة من المقاعد في مجلس الشيوخ.