نائب يرفض الموازنة العامة ويستنكر ضآلة إيرادات الدولة

كتب- نشأت علي:

رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وقال إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع الموازنة: "نحن رجال تشريع وقانون، أقررنا قانون تأمين الصحي الشامل الذي ينص على أن تدفع الهيئات الاقتصادية 2.5 في الألف مساهمة تكافلية في هذه المنظومة"، واستطرد: "هيئة المجتمعات العمرانية تدفع مساهمة تكافلية 60% من قيمة المبلغ الذي يفترض دفعه".

واستنكر ضآلة الإيرادات العامة للدولة، واعتبرها تتعلق بالقدرة على الكفاءة في إدارة البلد، قائلًا "البلد في أزمة، عندنا محيط إقليمي صعب، محتاجين فيه تطور"، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تولى مهمته في 2018، واختتم: "هذه حكومة لا تصلح أن تكون حكومة حرب".