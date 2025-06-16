أمين "مستقبل وطن": نعلن وقوفنا الكامل خلف الرئيس في مواجهة التحديات

كتب- محمد سامي:

قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، إن الشباب المصري الواعي يمثل خط الدفاع الأول عن الدولة، ويقف بكل قوة خلف القيادة السياسية لمجابهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن الشعب المصري، بأطيافه كافة، يقف داعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة الوطنية في مواجهة هذه التحديات.

وأضاف عبد الجواد، خلال كلمته في مؤتمر شباب الدلتا الذي نظمه حزب مستقبل وطن باستاد الإسكندرية الدولي، اليوم الإثنين، إن الأيام تثبت يومًا بعد يوم أن الرئيس السيسي يتمتع برؤية استباقية بعيدة المدى، مكنته من قراءة المشهد السياسي الإقليمي والدولي بدقة ووضوح، قائلًا: "من الإسكندرية، نعلن وقوفنا الكامل خلف الرئيس السيسي، ونؤكد دعمنا لوطننا الغالي.. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

وشدد الأمين العام لحزب مستقبل وطن على أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن جسيمة؛ وعلى رأسها التهديدات الأمنية المحيطة بالوطن على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، في ظل واقع إقليمي ودولي يسعى بعض الأطراف من خلاله إلى فرض واقع جديد على حساب سيادة الدولة المصرية ودورها القيادي في المنطقة.

وتابع عبد الجواد: "رغم خطورة هذه التحديات؛ فإن موقف الدولة المصرية، سواء الرسمي أو الشعبي، يبعث على الفخر والاعتزاز، إذ يعلو صوتها بالحق والحكمة فوق أصوات القتل والخراب والخنوع"، لافتًا إلى أن الموقف المصري في ما يتعلق بالأزمة في غزة اتسم بالحكمة والقوة في آنٍ واحد، وهو ما عبَّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال المبادرة العربية التي أطلقها خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة، والتي أكدت بوضوح ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن يجدد تأكيده ودعمه الكامل للموقف الرسمي المصري تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التاريخ شاهد على الدور المصري الريادي في دعم القضايا العربية؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف أمين عام مستقبل وطن: "نرفض تمامًا أية محاولات للمزايدة على هذا الدور أو التقليل من أهميته، ونعتبر الاصطفاف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية أمرًا مصيريًّا في هذه المرحلة الحرجة".

واختتم الأمين العام لحزب مستقبل وطن كلمته بالتأكيد أن الحزب سيضع قضية "التوعية المجتمعية" على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة؛ من خلال تفعيل أدوات وآليات التوعية الوطنية، وتنفيذ سلسلة من الأنشطة والفاعليات الهادفة إلى تعزيز الوعي السياسي والأمني لدى المواطنين؛ وبخاصة فئة الشباب، لما يمثله ذلك من صمام أمان للدولة المصرية في مواجهة التحديات المستقبلية.

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