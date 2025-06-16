فرص عمل متاحة بإحدى شركات الأدوية بالإسماعيلية| الشرط وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل عن عدد من الوظائف الشاغرة المتاحة بإحدى شركات الأدوية والصيدلة العاملة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن نشرة التوظيف الشهرية الصادرة عن الوزارة.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، تتنوع فرص العمل المتاحة على النحو التالي:

عدد 3 وظائف لمندوب دعاية، براتب شهري يصل إلى 12,000 جنيه.

عدد 4 وظائف لعامل مخازن، براتب 7,000 جنيه شهريًا.

عدد 3 وظائف لسائقين، براتب شهري يبلغ 9,000 جنيه.

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

كيفية التقديم على فرص عمل المتاحة:

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح طوال شهر يونيو الجاري، من خلال الاتصال على الرقم: 01068847710، أو من خلال التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة: هنا

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الدولة لتمكين الشباب وإتاحة فرص عمل لائقة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

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