محافظ الجيزة يوجّه بصرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث مصنع الطوب

كتب- محمد أبوبكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بسرعة صرف التعويضات العاجلة لأسر ضحايا الحادث المؤسف الناتج عن سقوط مدخنة بأحد مصانع الطوب بمدينة الصف، وذلك في إطار المتابعة الفورية التي تقوم بها المحافظة للحادث.

وكلف المحافظ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز ومدينة الصف، بسرعة التوجه إلى موقع الحادث لحصر الخسائر البشرية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة، مشددًا على أهمية صرف تعويضات الإغاثة العاجلة للمصابين وأسر المتوفين، وفقًا للوائح المنظمة، مع تقديم كافة أشكال الرعاية الاجتماعية والإنسانية للضحايا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفور وقوع الحادث، تم الدفع بلجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي إلى الموقع، بالتعاون مع مجلس مدينة الصف ومديرية الصحة، لحصر المصابين والمتوفين، واستيفاء المستندات المطلوبة لصرف المساعدات المالية المستحقة.

وتقدم محافظ الجيزة بخالص العزاء لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة من قِبل الأجهزة التنفيذية لحين تقديم كامل الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

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