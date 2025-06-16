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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في جامعة الإسكندرية -صور

02:31 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية (4)
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    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية (2)
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    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية (6)
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    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية (7)
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    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية (8)
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    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية (5)
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    مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية (10)
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

استعرض مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، الخريطة الزمنية لسير الدراسة للعام الجامعي الجديد 2025/2026 وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، في بيان، إن الدراسة تبدأ في 20 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 1 يناير 2026.

وأضاف عبد المحسن، أن إجازة نصف العام تبدأ يوم 24 يناير 2026 وتستمر لمدة اسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير 2026 ويستمر حتى 21 مايو 2026.

وأشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ خلال شهري مايو ويونيو 2026 وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كليـة.

ووجه عبد المحسن، الشكر لوكلاء الكليات ومركز القياس والتقويم برئاسة الدكتور سامح نخلة على الجهد المبذول خلال العام الدراسي المنصرم وانتظام أعمال الامتحانات.

وشدد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على أهمية إعلان نتائج الكليات في موعدها وفقاً للنظم واللوائح المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

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الإسكندرية جامعة الإسكندرية العام الدراسي الجديد
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