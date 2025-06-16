تحفظات برلمانية على الموازنة: 65% من الاستخدامات لخدمة الدين

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن 65% من الاستخدامات لخدمة الدين، ولا يوجد دور قوى للمسؤولين عن إدارة الأزمات، ولا توجد إدارة للأزمات بشكل حكيم، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لوضع سقف للدين؛ فإن هناك اتجاهًا للاستمرار في سياسة الاقتراض.

وأضافت سعيد: "أين توطين صناعة الدواء؟ التعليم من أسوأ ما يُدار، وهناك إهدار لبرامج كثيرة، والسياحة ليست ضمن الأولويات أيضًا، وعندي تحفظات على الموازنة".

وأعلن النائب إيهاب منصور ، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلًا: "نقدم حلولًا على مدار سنوات؛ وللأسف الحكومة لا تسمعنا ولا تنفذ المقترحات، الموازنة بها أرقام كبيرة وكاشفة، والحكومة لا تلتزم بالأرقام، سوى الالتزام بالحصيلة الضريبية فقط، والتي تبلغ في الموازنة الجديدة 85% من الإيرادات".

وانتقد النائب تراخي الحكومة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: "مهدر 200 مليار جنيه بسبب التراخي في التعامل مع ملف التصالح نتيجة العراقيل في القانون، إضافة إلى ملف تعويضات المواطنين، وأن الـ16 مليار المدرجة لتعويض المواطنين، ما هي إلا حبر على ورق".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وأعلن النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلًا: "ما أشبه اليوم بالبارحة، رئيس الدولة حقق الاستقرار؛ ولكن الموازنة العامة للدولة تضمنت 85% منها للضرائب، أين الاستثمار في الموازنة؟ مشروعات قائمة منذ سنوات لم يتم الانتهاء منها بسبب الاعتمادات، عايزين المواطن في الشارع يحس بالفرق مش يحس بالضرائب".

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