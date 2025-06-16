الوطنية للإعلام تكرم هدى نجيب محفوظ (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

كرم الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتبة هدى نجيب محفوظ وذلك على هامش حفل افتتاح استديو نجيب محفوظ بمبنى ماسبيرو بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة و المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويتميز ستديو نجيب محفوظ بإطلالة فريدة على نهر النيل والأهرامات، مما يجعله "أجمل استوديو تلفزيوني في العالم". بحسب بيان صحفي.

كما يضم الاستوديو موقعًا للاستقبال وقاعة أنيقة للندوات تحمل اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ.

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