كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقاءً لعدد من المجندين بالقوات المسلحة خريجي كليات الهندسة (تخصص حاسبات) وكليات الحاسبات والمعلومات للتعريف بمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين، والتي تأتي تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI).

حضر اللقاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي معهد تكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتنمية القدرات الرقمية للشباب والعمل على بناء كوادر متخصصة قادرة على الالتحاق بسوق العمل تقود مسيرة التحول الرقمي الشامل.

وتضمن اللقاء استعراض التفاصيل الخاصة بالدورة المُخطط تنفيذها بمعهد نظم المعلومات والتي تستهدف تأهيل المجندين وإكسابهم مهارات تقنية متقدمة من خلال دورة مكثفة في أحد التخصصات التكنولوجية التي تعد الأكثر طلبًا بسوق العمل ومن أبرزها (الأمن السيبراني - الذكاء الإصطناعي - تطوير المواقع الإلكترونية - التصميم الجرافيكي - التعلم الإلكتروني - اختبار جودة البرمجيات - نظم المعلومات الجغرافية).

وتحتسب مدة الدورة ضمن فترة تأدية الخدمة العسكرية للمجندين، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشهادات الدولية تمكنه من التقدم لفرص عمل واعدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات داخل مصر وخارجها.

وتأتي تلك الجهود في ضوء حرص القوات المسلحة على التعاون مع الوزارات والمؤسسات لدعم الشباب المصري وتأهيله علميًا وتكنولوجيًا وتعظيم الاستفادة من قدراته وإبداعاته لتحقيق الرؤية الاتستراتيجية الطموحة للدولة المصرية في التنمية المستدامة والتي تسهم في رفعة الوطن وتقدمه وتحقيق الريادة بكل المجالات.

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