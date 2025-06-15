إعلان

أحمد موسى يهاجم "قافلة الصمود": استقرار مصر "خط أحمر"

10:00 م الأحد 15 يونيو 2025

أحمد موسى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن "أي شخص أو جهة تسعى لنشر الفوضى في مصر تُعتبر خائنة للوطن"، مؤكدًا أن "استقرار البلاد خط أحمر لا يجوز المساس به".

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن "هناك مواطنين رغبوا في مرور مواطنين أجانب من معبر رفح، دون حساب، ودون تأشيرات دخول تحت ستار قافلة الصمود لفك حصار غزة".

وقال مقدم "على مسؤوليتي": "نرحب بكل مواطن يحترم الدولة فقط، وليس من يحدثون فوضى"، معلقًا: "محدش هيعتِّب رفح ولا هيدخل السلوم ولا من أي جهة حدودية".

وتابع: "مش ناقصين وجع دماغ وما تشغلوناش.. إحنا عارفين مين وراء القوافل اللي جاية على مصر.. ولكن لن نسمح بالمخططات الصهيونية الغربية".

وأضاف موسى: "مصر تمر بمرحلة حاسمة، ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمنها أو يستغل التحديات لنشر الفوضى"، مشيرًا إلى أن "هناك محاولات خارجية وداخلية تستهدف زعزعة الاستقرار".

وأوضح أن "التصريحات المثيرة للفتنة أو الدعوات غير المسؤولة تُعد جرمًا في حق الشعب المصري"، مؤكدًا أن "القانون سيتعامل بحسم مع كل مَن يتورط في مثل هذه الأفعال".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى قافلة الصمود غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية