أحمد موسى يهاجم "قافلة الصمود": استقرار مصر "خط أحمر"

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن "أي شخص أو جهة تسعى لنشر الفوضى في مصر تُعتبر خائنة للوطن"، مؤكدًا أن "استقرار البلاد خط أحمر لا يجوز المساس به".

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن "هناك مواطنين رغبوا في مرور مواطنين أجانب من معبر رفح، دون حساب، ودون تأشيرات دخول تحت ستار قافلة الصمود لفك حصار غزة".

وقال مقدم "على مسؤوليتي": "نرحب بكل مواطن يحترم الدولة فقط، وليس من يحدثون فوضى"، معلقًا: "محدش هيعتِّب رفح ولا هيدخل السلوم ولا من أي جهة حدودية".

وتابع: "مش ناقصين وجع دماغ وما تشغلوناش.. إحنا عارفين مين وراء القوافل اللي جاية على مصر.. ولكن لن نسمح بالمخططات الصهيونية الغربية".

وأضاف موسى: "مصر تمر بمرحلة حاسمة، ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمنها أو يستغل التحديات لنشر الفوضى"، مشيرًا إلى أن "هناك محاولات خارجية وداخلية تستهدف زعزعة الاستقرار".

وأوضح أن "التصريحات المثيرة للفتنة أو الدعوات غير المسؤولة تُعد جرمًا في حق الشعب المصري"، مؤكدًا أن "القانون سيتعامل بحسم مع كل مَن يتورط في مثل هذه الأفعال".