مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو لمصنع المنتجات الزراعية بالبحيرة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو من أحد المصانع بمحافظة البحيرة المتخصصة في المشروعات الزراعية.

وأضاف "يونس"، عبر حسابه على فيسبوك، أن هذا المصنع على مساحة 9 أفدنة ل‘نتاج المنتجات الزراعية وتغليفها وتصديرها للخارج.

وأكد هاني يونس، أن هذا المصنع يعتمد على نظام ري حديث يوفر في كمية المياه والسماد المستخدمة في الزراعة.

وتفقد اليوم الدكتور مصطفي مدبولي عددًا من مشروعات حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية، حيث تم افتتاح مركز خدمة المواطنين بزاوية صقر.

كما تفقد "مدبولي"، قافلة خدمية تضم عددًا من السيارات المتنقلة التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين بقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، بدعمٍ من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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