توجيه جديد من التموين بشأن صرف الدعم الإضافي للمواطنين

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2025 بشأن آلية التعامل مع سلع الدعم الإضافي التي تم صرفها للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، واستمر صرفها حتى نهاية مايو الماضي.

ونص التوجيه على إلزام المنافذ التموينية، سواء "بدالين تموينيين" أو "منافذ جمعيتي"، بسداد قيمة الكميات المتبقية لديهم من سلع المنحة الإضافية، وتشمل (السكر، الزيت، الدقيق، والأرز)، إلى شركات الجملة المختصة، وذلك وفقًا للقواعد المحددة.

وطالبت الوزارة، شركتي تشغيل كروت البطاقات الذكية بموافاة الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية برصيد السلع المتبقية لدى المنافذ، كما يظهر على النظام الإلكتروني وأجهزة صرف السلع.

ومن المقرر أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإرسال هذه البيانات إلى شركتي الجملة (العامة والمصرية)، من أجل تحصيل مستحقات السلع المتبقية من البدالين التموينيين، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول يوم 20 يونيو 2025.

وفي ختام الإجراءات، تلتزم شركتا الجملة بإرسال تقرير مفصل إلى الشركة القابضة يتضمن أسماء المنافذ التي سددت المستحقات، وقيمة المبالغ المسددة مقابل الكميات، لتقوم الشركة القابضة بدورها بإرسال هذا البيان إلى وزارة التموين.

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