أجواء شديدة الحرارة خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن التفاصيل

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

وقالت الأرصاد، إن البلاد تشهد اليوم أجواءً حارة إلى شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، حيث تُسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

وفيما يخص درجات الحرارة الصباحية، بلغت درجة الحرارة في تمام الساعة التاسعة صباحًا على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

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