كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الطيران المدني، في بيان إعلامي رسمي، عن استقرار حركة الطيران داخل الأجواء المصرية وجميع مطارات الجمهورية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ضوء إغلاق بعض المجالات الجوية بدول الجوار.

وأوضحت الوزارة أنه تم صباح اليوم، استقبال خمس رحلات جوية تابعة لشركات طيران أردنية في مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك عقب تحويل مسارها بشكل مؤقت نتيجة إغلاق جزئي لبعض المسارات الجوية في المنطقة. وقد غادرت هذه الرحلات لاحقًا إلى وجهاتها النهائية بعد اتخاذ جميع الإجراءات التشغيلية والاحترازية اللازمة، ووفقًا لأعلى معايير السلامة الجوية الدولية.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها الجوية المقررة اليوم إلى كل من أربيل، بغداد، عمّان، وبيروت، لحين إعادة فتح المجال الجوي في تلك الوجهات واستئناف التشغيل المعتاد.

وأكدت وزارة الطيران المدني أن الحركة الجوية تسير بشكل منتظم وآمن داخل المجال الجوي المصري، مشيرة إلى أن غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع الهيئات الدولية المختصة لحين استقرار الأوضاع وفتح المجالات الجوية المغلقة في بعض الدول المجاورة.

اقرأ أيضا:

طوارئ وإلغاء 3 رحلات.. أول تعليق من وزارة الطيران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

بعد الهجوم على إيران.. بيان عاجل من مجلس الوزراء