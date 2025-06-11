وزيرة البيئة: نستهدف زيادة مساحة المحميات الطبيعية في مصر إلى 22%

كتب - محمد نصار:

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، بحضور ممثلي الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، ومنظمات غير حكومية، وباحثين، ومجموعات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وقد نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الكلمة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر، وتمنياته بمناقشات وتوصيات مثمرة، حيث يُعد من المنصات الهامة التي تجمع قادة العالم لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي تُعد مفصلية في تحقيق استدامة الحياة على الكوكب من أجل الأجيال الحالية والقادمة.

وأوضحت وزيرة البيئة، خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الرئيس، أن عام 2025 يقدم دليلًا حقيقيًّا على تشابك وارتباط التحديات البيئية التي يواجهها العالم؛ فارتفاع مستوى سطح البحر يُعد أحد آثار تغير المناخ، وابيضاض الشعاب المرجانية أحد دلائل فقدان التنوع البيولوجي، إلى جانب ظروف الطقس الحادة التي يشهدها العالم، وتزايد هجرة المجتمعات نتيجة فقدان الوظائف، علاوة على التلوث البلاستيكي الذي يرتبط بتلوث البحار.

وشددت فؤاد على أن مصر ستظل ملتزمة بدورها في العمل متعدد الأطراف المعني بالبيئة، وحشد الجهود الوطنية اللازمة، مستعرضة بعض جهود مصر الوطنية في العمل البيئي المعني بصون الموارد الطبيعية، ومنها: بناء أكثر من ٧٠ كم من الحلول القائمة على الطبيعة في ٥ محافظات لضمان استدامة نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الساحلية، وأيضًا العمل على خطة لمواجهة ظروف الطقس الجامحة بالشراكة مع مختلف الأطراف، وإعادة تأهيل البحيرات الشمالية لضمان استدامة نوعية الحياة للصيادين والمجتمعات المحلية، وتخضير الموانئ المصرية، وفي مقدمتها ميناءا دمياط وبورسعيد، وتخضير قناة السويس، ووقف الصيد في البحر الأحمر لضمان استعادة النظام البيئي لعافيته.

كما كشفت وزيرة البيئة عن بعض القرارات الهامة التي اتخذتها مصر، ومنها: إصدار مجلس الوزراء المصري في الربع الأول من عام 2025 قرارًا بتطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتج" في مجال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وسيتم تفعيل القرار خلال أيام، كأحد الخطوات الحكيمة في سبيل مواجهة التلوث البلاستيكي، وفي الطريق نحو مفاوضات الخروج بمعاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي (INC5.2)، بالإضافة إلى توقيع اتفاق لحماية التنوع البيولوجي البحري.

وتابعت: نعمل على تضمين أهداف التنوع البيولوجي في التحديث القادم لخطة "المساهمات الوطنية المحددة" لتقديمها قبل مؤتمر المناخ القادم (COP30)، إلى جانب السعي لإعلان منطقة ساحل البحر الأحمر وشعابه المرجانية في مصر كمنطقة محمية، لزيادة مساحة المناطق المحمية في مصر من 15٪ من مساحة الدولة إلى 22٪، والعمل على الانتهاء من استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق قبل نوفمبر القادم، مع ضمان دمج كامل للاعتبارات الاجتماعية.

وأكدت ياسمين فؤاد أن مصر ستُكمل دورها كطرف فاعل في العمل متعدد الأطراف، وخاصة خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة القادم (COP24)، لتُقدّم دليلًا على قدرة 22 دولة تتشارك الموارد المائية ذاتها على تقديم أهداف وحلول طموحة يمكن تنفيذها في أكثر من مكان، والبناء عليها.