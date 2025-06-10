"الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة "الصوت الندي" لسنة 2025، في إطار تشجيع الوزارة على اكتشاف الأصوات الحسنة والمتميزة في مختلف المجالات، وسعيها إلى الاستفادة من تلك المواهب في خدمة الدعوة.

نُظِّمت فعاليات هذه المسابقة بهدف التعرّف على أفضل الأصوات في ربوع مصر، وتوظيفها في خدمة العمل الدعوي.

ويُذكر أن الوزارة خصصت جوائز قيّمة للفائزين، تضمنت مكافآت مالية وشهادات تقدير، إضافةً إلى درع الوزارة للمتميزين.

وكانت وزارة الأوقاف قد فتحت في وقت سابق باب المشاركة في مسابقة "الصوت الندي" لسنة 2025، وذلك في أربعة فروع:

* الفرع الأول: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن للأئمة والواعظات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، بشرط عدم الاعتماد في الإذاعة أو التلفزيون.

* الفرع الثاني: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن لغير الفئات المذكورة في الفرع الأول، بشرط عدم الاعتماد في الإذاعة أو التلفزيون.

* الفرع الثالث: الابتهالات الدينية، وهو فرع متاح لجميع الفئات.

* الفرع الرابع: الإنشاد، ويشمل الأفراد والفرق الإنشادية، وهو فرع متاح لجميع الفئات.

أسماء الفائزين في مسابقة "الصوت الندي" 2025م، وهم على النحو الآتي:

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