موعد وشروط اختبارات القدرات للقبول بكليات بجامعة الأزهر 2026

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، موعد عقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية، للقبول بالكليات التي للعام الجامعي المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم فتح باب اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي يتطلب القبول بها عقد اختبار قدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية التي تختتم أعمالها ١٠ يوليو المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن التقديم لاختبارات القدرات سيكون عبر بوابة جامعة الأزهر، على أن يتم تحديد مواعيد عقد الاختبارات طبقا لظروف كل كلية.

ولفت إلى أن التسجيل عبر بوابة جامعة الأزهر لأداء اختبارات القدرات يكون مقابل رسوم تحددها إدارة جامعة الأزهر، كما هو المتبع كل عام، لافتا إلى أن هناك شروط لأداء اختبارات القدرات وهي على النحو التالي:

- تعقد اختبارات القدرات للطلاب الناجحين بالثانوية الأزهرية "المستجدين فقط"

- يجب أن يسجل الطالب على البوابة الإلكترونية لجامعة الأزهر، وسداد الرسوم المقررة لذلك.

- يحق للطالب التسجيل لاختبارات القدرات لأكثر من كلية.

- لا يحق لأي طالب حصل على الثانوية الأزهرية في الأعوام الماضية دخول اختبارات القدرات.

- يحق لطلاب الدورين الأول والثاني بالثانوية الأزهرية دخول اختبارات القدرات.





