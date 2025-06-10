السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة 2025.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن إصدار السلطات السعودية ضوابط تنظيمية جديدة تتعلق بتأشيرة العمرة لموسم 1446هـ، مشيرًا إلى بدء العمل بها اعتبارًا من يوم 14 ذو الحجة الجاري، وذلك من خلال منصة "نسك" التابعة لوزارة الحج والعمرة.

وقال عابد، في تصريحات لمصراوي، إن الضوابط الجديدة تنص على عدم إصدار أي تأشيرة عمرة إلا بعد استيفاء عدة شروط أساسية، تشمل:

وجود حجز فندقي مؤكد في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أن يكون الفندق مرخّصًا من قبل الدفاع المدني وهيئة السياحة السعودية.

تطابق تواريخ الحجز مع مواعيد دخول وخروج المعتمر من المملكة.

موافقة الفندق إلكترونيًا على الحجز من خلال منصة "نسك".

ربط الحجز الفندقي الكامل ببرنامج العمرة قبل تقديم طلب التأشيرة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن النظام الجديد يمنع تمامًا إصدار التأشيرات الفردية أو السماح بالسفر بمفرد المعتمر، ما لم يكن هناك حجز رسمي موثق إلكترونيًا ومعتمد عبر "نسك".

كما حذر من أن الحجز العشوائي، أو استخدام سكن غير مرخص، أو الحجز من خلال وسطاء غير رسميين، يؤدي مباشرة إلى رفض التأشيرة عبر النظام الإلكتروني.

الحل المتاح للمعتمرين

أكد محمد عابد أن السبيل الوحيد لتجنب رفض طلب التأشيرة هو التعامل مع وكالة سياحة مرخصة، تكون قادرة على ربط برنامج العمرة إلكترونيًا بمنصة "نسك"، إلى جانب التأكد من أن السكن محجوز بشكل رسمي ومصرّح به ومعتمد من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تهدف إلى تنظيم موسم العمرة وضمان سلامة وأمان المعتمرين، فضلًا عن تحقيق الرقابة الكاملة على الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين داخل المملكة.

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