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الزراعة: ضبط أكثر من 107 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك

04:44 م الأحد 01 يونيو 2025
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كتب- محمد سامي:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن ضبط أكثر من 107 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات المكثفة التي شنتها الهيئة على أسواق اللحوم، في العديد من المحافظات.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود والحملات استعدادا لعيد الأضحى، والحفاظ على صحة المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على تناول اللحوم.

وأضاف رئيس الهيئة أن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمجازر أسفرت عن ضبط 107,427.220 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير 863 محضر مخالفة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، والدقهلية، قد تصدرت أعلى نسب الضبطيات.

وأكد "الأقنص" مواصلة الهيئة أعمال الرقابة والمتابعة والتفتيش المستمر على المجازر وأسواق بيع اللحوم ومنتجاتها، للحفاظ على صحة المواطنين.

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حملات رقابية وزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية،
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