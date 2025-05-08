شيخ الأزهر يدعو الهند وباكستان إلى تغليب لغة الحوار-(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعوة إلى كلٍّ من الهند وباكستان للتحلِّي بالحكمة وتغليب لغة الحوار في ظل التوترات المتصاعدة بين البلدين.

وبحسب بيان الأزهر أكد الطيب على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب التصعيد، مشددًا على أن الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول يجب ألا تُستخدم كأداة لتأجيج الصراعات أو تغذية التعصّب.

وقال شيخ الأزهر: "نهيب بسرعة العودة إلى طاولة المفاوضات، فعالمنا اليوم لا يحتمل مزيدًا من الحروب والصراعات"، مشددًا على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل النزاعات، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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