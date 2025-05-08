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بوتين يستقبل الرئيس السيسي على هامش حفل عشاء بالكرملين

08:25 م الخميس 08 مايو 2025

بوتين يستقبل الرئيس السيسي

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(أ ش أ):

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش حفل عشاء بالكرملين في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقيم حفل عشاء تكريمًا للسادة رؤساء الوفود الأجنبية المشاركين في الاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار.

ومن المقرر أن يقام صباح غد الجمعة العرض العسكري بالساحة الحمراء بموسكو .. ويتوجه رؤساء الوفود بعدها إلى النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الكسندروفسكى.

ويضع الرئيس السيسي والرؤساء المشاركون في الاحتفال بعيد النصر الزهور على النصب التذكاري ثم يتم أخذ الصورة الجماعية للرؤساء المشاركين.. ويقيم الرئيس بوتين مأدبة غداء للرؤساء المشاركين في الاحتفالية. ويلتقي الرئيس السيسي مع الرئيس بوتين مساء غدا الجمعة.

هذا المحتوى من

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بوتين يستقبل الرئيس السيسي حفل عشاء بالكرملين الذكرى الثمانين لعيد النصر الرئيس عبد الفتاح السيسي فلاديمير بوتين
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