رئيس مجلس النواب يستقبل النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية الزامبية

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مالونجو أتشيسنجانو، النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية في زامبيا، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوفد المرافق لها.

وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور جبالي عرضًا حول طبيعة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على حرص مجلس النواب المصري على تعزيز التعاون البرلماني مع الجمعية الوطنية الزامبية.

كما أكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمع مصر وزامبيا، مجددًا التزام مصر الثابت بدعم قضايا القارة الأفريقية.

وتطرق رئيس مجلس النواب خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا موقف مصر الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وبدء عملية إعادة الإعمار بمشاركة الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض جميع محاولات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أعربت النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية في زامبيا عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة رغبة بلادها في توسيع آفاق التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ومعربة عن تطلع البرلمان الزامبي للاستفادة من التجربة البرلمانية المصرية الغنية.

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