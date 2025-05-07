ضياء رشوان: عملية "طوفان الأقصى" أيقظت الوعي العربي

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما تقوم به إسرائيل منذ احتلالها لفلسطين يتجاوز مجرد السيطرة على الأرض، ليصل إلى محو الثقافة والهوية العربية، وهو ما يجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالًا استثنائيًا في طبيعته العدوانية والتوسعية.

وأوضح "رشوان" في كلمته خلال الندوة التي أدارها الإعلامي نشأت الديهي وأذاعها ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية TeN، مساء الأربعاء، أن الصراع لم يكن يومًا خلافًا سياسيًا عابرًا، بل هو صراع وجودي، مضيفًا: "لم يُجمع العرب على مائدة واحدة في تاريخهم الحديث إلا لمقاومة هذا الاحتلال".

ولفت إلى أن دور مصر في القضية الفلسطينية لم يبدأ بعد ثورة 23 يوليو كما يظن البعض، بل سبق ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في حرب 1948 تحت الحكم الملكي، وبعد الثورة، تعزز هذا الدور وأصبح أكثر قوة ووضوحًا.

وأشار إلى أن الانتماء العربي ليس شعارًا سياسيًا بل شعور وجداني راسخ في وجدان كل عربي، وأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الدول العربية تعكس طبيعتها التوسعية وعدوانها المستمر.

وشدّد على أن عملية طوفان الأقصى شكلت نقطة تحول في استعادة الزخم العربي تجاه القضية الفلسطينية، وقال: "هذه العملية جاءت لتوقظ الضمير العربي، بعد أن حاول البعض تشويه صورة الفلسطينيين".

وأضاف أن رد الفلسطينيين بدمائهم وصمودهم أكد أن القضية الفلسطينية ما زالت قضية حية ومركزية في وجدان الأمة، مختتمًا بالتأكيد على أن فلسطين ليست قضية محلية أو إقليمية ضيقة، بل هي قضية عربية شاملة، قائلاً: "ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على دول مثل لبنان وسوريا واليمن والضفة وغزة، يثبت أنها تهديد مباشر للأمن القومي العربي برمّته".