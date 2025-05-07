بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لمحافظ الغربية

كتب- نشأت علي:

بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور ومشاركة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتناقش اللجنة، في اجتماعها اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من العديد من نواب محافظة الغربية؛ حيث تناقش اللجنة طلب النائب غباشي بدير، بشأن عدم السماح للمواطنين بتحمل أسلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة العمومية المارة أمام منازلهم، وكذلك طلب بشأن تقاعس المحافظة عن إنهاء إجراءات رصف طريق عزبة شعبان، من طريق كفر الحما، فضلًا عن عدم رد الشيء لأصله بالطرق الكائنة داخل مركز ومدينة طنطا.

وتناقش اللجنة طلبًا للنائب محمود الشامي، بشأن موقف كفر حجازي العشوائي الكائن أمام نفق الكوبري السفلي بمنطقة السبع بنات، وضرورة نقله إلى موقف سكة زفتى أو موقف طلعت حرب، كما تناقش اللجنة طلبًا للنائب إبراهيم الديب بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية منشية الأمراء مركز المحلة، لصالح معهد ابن تيمية الابتدائي الأزهري؛ لإجراء التوسعات اللازمة له.

وتناقش اللجنة أيضًا عددًا من الطلبات للنائبة آمال عبد الحميد، بشأن الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية، وطلبًا للنائبة سحر العشري بشأن عدم تشغيل موقف العزيزية التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي بسمنود، وعدة طلبات للنائبة سامية توفيق، بشأن عدم تنفيذ المادة 2 من قانون التصالح لمخالفات البناء في بعض قرى مركز المحلة، وكذلك بشأن عدم تنفيذ الحيز العمراني بقرى مركز ومدينة المحلة على أرض الواقع، رغم اعتماده وكذلك لتأخر جهاز تعمير الساحل الشمالي والشركة المنفذة لأعمال تطوير كورنيش محلة أبو علي من تنفيذ أعمال رصف منطقة مستشفى السلام، وحتى الطريق الدائري بالمحلة الكبرى على الرغم من بدء المشروع من 3 سنوات.

وتناقش اللجنة أيضًا طلبات بإحلال وتجديد كوبري صفط تراب مركز المحلة، وعدم رصف مدخل قرية بطينة مركز المحلة، وطلبَين للنائب محمد فايد بشأن قطع التيار الكهربائي عن 500 منزل بمنطقة الشونة بكفر الزيات، وإعادة رصف مدخل قرية صان الحجر مركز بسيون، وطلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد بلال البرلسي، والنائب عامر الشوربجي.