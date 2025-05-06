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رغم رفض الأزهر.. "دينية النواب" توافق على قانون يسمح للأوقاف بإصدار الفتوى

02:18 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وممثلين عن الأزهر الشريف والذي أعلن فيه ط ممثل الأزهر الشريف، رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ووجه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حديثه لممثل الأزهر الشريف، منتقدا نشر رفض مشروع القانون، بينما اللجنة ما زالت تناقش.

وقال الدكتور علي جمعة، موجها كلامه لممثل الأزهر الشريف: "ما حدث لا يليق واللجنة مستاءة، وما حدث مخالفة للأعراف البرلمانية وأبلغهم في الأزهر بذلك رسميا".

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دينية النواب قانون إصدار الفتوى مجلس النواب الدكتور علي جمعة
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