وكيل الأزهر: القضية الفلسطينية يجب أن تشغل موقعًا مهمًا في نفوس الشباب

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن التطوع عمل ديني بامتياز، مضيفًا: من الفوائد التي تظهر من العمل التطوعي أن الشباب يكتشفون الخير في نفوسهم، فالأمة لا تستغني عن الشباب.

وأضاف "الضويني"، خلال كلمته في النسخة الرابعة لمنتدى "اسمع واتكلم"، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن القضية الفلسطينية بكل أبعادها يجب أن تشغل موقعا مهما في نفوس الشباب، مشيرًا إلى أن من يتعامل مع فلسطين من جانب دون باقي الجوانب لا يرى الحقيقة كاملة.

وشدد وكيل الأزهر، على أن فلسطين لن تحرر إلا بسواعد الأمة وشبابها.

يحضر المنتدى، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة نبيلة مكرم الأمين العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

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