التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً إلى جميع المديريات التعليمية، بشأن البدء في تنفيذ القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024، والخاص بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عالٍ أثناء فترة الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة، اليوم الإثنين 5 مايو 2025، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مديري إدارات الموارد البشرية بجميع المديريات والإدارات التعليمية، حيث ناقش الاجتماع الآليات التنظيمية والإجرائية لتنفيذ القرار الوزاري.

وطالبت الوزارة بتشكيل لجنة مختصة في كل مديرية تعليمية تضم مدير الموارد البشرية، ومدير التنسيق، وموجهي المواد، وموجهي عموم المواد، لمراجعة مدى توافق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم لإعادة التعيين مع طبيعة الوظيفة المطلوب شغلها.

كما شددت التعليم على ضرورة مخاطبة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات للحصول على الرأي الفني بشأن إمكانية إعادة التعيين، إلى جانب اشتراط الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكدت الوزارة في خطابها ضرورة إرسال الردود الرسمية من التنظيم والإدارة، وكشوفات بيانات المتقدمين المعتمدة وفق النموذج المرفق، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغة Excel، وذلك في موعد أقصاه 29 مايو 2025، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التعيين على وظيفة معلم وفقاً لما نص عليه القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024.



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