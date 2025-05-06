رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن السحب والأمطار الخفيفة بدأت في حوض النيل الأزرق، مما يزيد من الإيراد اليومي عند سد النهضة إلى أكثر من 20 مليون م3 بعد أن كان 12 مليون م3 في إبريل الماضي، وتشير التوقعات الأولية إلى أن معدل هطول الأمطار حول المتوسط أو أكثر قليلا.

وأضاف "شراقي" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحاول إثيوبيا جاهدة تركيب وتشغيل التوربينات والاستفادة من مياه البحيرة وتصريف أكبر كمية ممكنة من أنفاق التوربينات بدلاً من فتح بوابات المفيض دون أدنى استفادة، إلا أن الواقع كما تظهره الصور الفضائية انخفاض ضعيف حوالى 1 م من منسوب 638 م، بمقدار 2 مليار م3 ليصبح إجمالي التخزين حوالى 58 مليار م3 عند منسوب 637 م.

وتابع: "الانخفاض الضعيف نتيجة عدم تشغيل التوربينات بكفاءة خلال الأشهر الماضية، ومازلت هناك فرصة تفريغ تدريجي للمياه قبل أن تزداد الأمطار في يوليو القادم اذا لم يتم تشغيل التوربينات بكامل طاقتها خلال الأيام القادمة".