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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية

08:54 م الإثنين 05 مايو 2025

السيسي يشهد افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية

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كتب- محمد سامي:
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلقت مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة 8 مساءًا، فعاليات النسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية، والتي تستضيفها مصر في نادي كيان للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويشارك في البطولة نخبة من أبطال الفروسية العسكريين من 20 دولة، من مختلف قارات العالم، في مشهد رياضي دولي يؤكد مكانة مصر كوجهة متميزة لتنظيم الفعاليات الكبرى.

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