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قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل

04:53 م الإثنين 05 مايو 2025

حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل الجديد في الفصل الثالث المعني بتشغيل النساء مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة، بما يضمن لها الحماية في حالات الزواج والحمل والإنجاب، ومن أبرز هذه الحقوق حق إنهاء عقد العمل في عدد من الحالات.

ونصت المادة 58 من قانون العمل الجديد على أنه يحق للعاملة إنهاء عقد العمل في حال زواجها أو حملها أو إنجابها، بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابيًا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو تاريخ الوضع، حسب الحالة.

وأكدت المادة أنه يجب مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة للعاملة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

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