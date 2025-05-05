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الأزهري: إطلاق منصة الأوقاف الرقمية يونيو المقبل بلغات متعددة

02:32 م الإثنين 05 مايو 2025

الدكتور أسامة الأزهري

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كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه سيتم إطلاق منصة الأوقاف الرقمية خلال الشهر المقبل.

وأوضح الأزهري أنها ستتيح نشر محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الرقمنة والتطوير التقني على هدى من المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الديني، ومواجهة التطرف الديني.

وأشار الوزير إلى أن "الأوقاف" قطعت أشواطًا كبيرة في طريق التحول الرقمي، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية.

وأكد وزير الأوقاف أن إطلاق منصة الأوقاف الرقمية خطوة نوعية في تطوير خدمات الوزارة وأدائها.

وأوضح الأزهري أن المنصة تعزز حضور وزارة الأوقاف على منصات التواصل الاجتماعي، وتُسهم كذلك في المتابعة اليومية لأنشطة الوزارة، وكذلك رصد المشكلات اليومية وسُبل حلها بشكل عاجل.

ولفت الوزير إلى أنها تأتي إيمانًا من قِبل الوزارة بأهمية وجدوى التواصل ودخول مجال السوشيال ميديا؛ لتفادي أي مخاطر قد تنتج عنه، معلنًا أن الوزارة أسهمت بصورة كبيرة في ميدان العمل الخيري.

وأكد الأزهري أن المنصة ستكون مفيدة في تدريب وصقل مهارات الأئمة والدعاة، دون الحاجة إلى انتقالهم للتدريب الميداني في أكاديمية الأوقاف الدولية، وستُسهم المنصة في تسهيل التواصل مع مسؤولي الأوقاف بطريقة أكثر يُسرًا وسهولة.

وكشف وزير الأوقاف عن جهود إعداد وتأهيل الأئمة، باعتبارهم العنصر الأكبر في أداء الوزارة؛ من خلال رفع كفاءتهم وتزويدهم بالوعي، لتحسين قدرتهم في مواجهة الخطر، والتصدي له.

وتابع الأزهري: تقديم نموذج مبتكر من استقبال الدفعة الجديدة التي استوفت شروط التعيين بعد الانتهاء من الإجراءات؛ حيث تم تدشين برنامج تأهيل رفيع المستوى بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العسكرية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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أسامة الأزهري وزير الأوقاف مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق تجديد الخطاب الديني
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