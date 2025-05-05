مصر الأولى عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن صادرات الفراولة المصرية سواء المجمدة أو الطازجة تواصل اقتحام الأسواق العالمية، بفضل ما تتمتع به من جودة عالية ومذاق مميز، أهلها لتتصدر قائمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميًا.

وأشار البيان إلى أن مصر صدرت نحو 47 ألف طن من الفراولة الطازجة خلال الفترة الأخيرة، في حين تم توجيه كميات ضخمة أخرى للسوق المحلية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين داخل البلاد، وتعزيز وفرة المنتج محليًا.

وتعكس هذه المؤشرات الطفرة التي حققها القطاع الزراعي المصري، خاصة في محاصيل الفاكهة ذات القيمة التصديرية العالية، والتي تمثل مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي، وداعمًا قويًا لخطة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

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