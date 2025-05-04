رئيس هيئة الدواء: منظومة رقابية متكاملة لمتابعة رحلة "المضاد الحيوي"



كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لترشيد صرف المضادات الحيوية.

ولفت إلى قرار حظر صرف المضادات الحيوية المصنّفة ضمن فئة "Reserve" داخل الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية مختومة بخاتم الطبيب المعالج، موضحاً بها الجرعة الموصوفة والمدة المحددة للعلاج.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الطبي الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد.

وشدد الغمراوي على أن هذه المجموعة من الأدوية تُعد من الأقوى والأكثر حساسية في مواجهة البكتيريا المقاومة، ولا يجب استخدامها إلا في الحالات الحرجة وتحت إشراف طبي صارم.

وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لإحكام الرقابة على تداول هذه الأدوية التي تُستخدم كخط الدفاع الأخير ضد سلالات البكتيريا الشرسة، موضحًا أن الهدف هو الحد من الاستخدام غير الضروري الذي يؤدي إلى زيادة معدلات المقاومة.

وأوضح أن الهيئة وضعت منظومة رقابية متكاملة تتابع رحلة المضاد الحيوي من بدايتها، بدءًا من تحليل المواد الخام المستوردة، مرورًا بمراقبة التصنيع والتوزيع، وانتهاءً بالتفتيش الدوري على الصيدليات، كإجراء يضمن الشفافية والالتزام في كل مرحلة.

وحظر قرار هيئة الدواء تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي (Reserves) ذات الشكل الصيدلي المعد للحقن أو صرفها إلا من خلال منشأة طبية مرخص لها.