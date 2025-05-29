العمل: توثيق عقود عمل بالخارج للتأكد من صحتها (صور)

كتب- محمد أبو بكر:



شهدت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، التابعة للإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من الشباب الراغبين في توثيق عقود العمل بالخارج، خاصة في الدول العربية والأوروبية، بعد حصولهم على فرص عمل رسمية.



وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن عملية توثيق العقود من خلال الوحدة تمثل خطوة ضرورية لحماية الشباب، وضمان جدية العقود وصحة بياناتها، بما يعزز من استدامة فرص العمل في الخارج ويوفر الحماية القانونية للعمالة المصرية.



من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوحدة تتولى مراجعة العقود والتأكد من تضمينها لكل الحقوق والواجبات وفقًا لتشريعات العمل في الدول المستقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع أوضاع العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في عدد من الدول.



وأكدت أن الوحدة تمثل حلقة وصل مهمة بين العامل المصري وجهة العمل بالخارج، وتساهم في حل أي مشكلات قد تطرأ، فضلًا عن دورها في ضمان التزام أصحاب الأعمال بحقوق العمال المصريين.



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