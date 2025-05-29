وزير الزراعة يبحث تعزيز الاستثمار الزراعي مع رومانيا

كتب- محمد نصار:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفيرة أوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الزراعة والاستثمار الزراعي بين البلدين.

جاء اللقاء في ضوء متابعة نتائج ومخرجات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة التي انعقدت في العاصمة بوخارست العام الماضي، وامتدادًا للعلاقات التاريخية والتجارية التي تجمع بين مصر ورومانيا.

وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل السلع الزراعية، خاصة المنتجات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن رومانيا تُعد من الدول المعتمدة لدى مصر لاستيراد القمح، حيث تستورد مصر نحو مليون طن سنويًا من القمح الروماني.

وأوضح "فاروق"، أن مصر تتطلع إلى تعميق التعاون مع الجانب الروماني في مجالات الاستثمار الزراعي والميكنة الزراعية، لما تمتلكه رومانيا من خبرات متميزة في تصنيع المعدات الزراعية، وخدمات ما بعد البيع، مشددًا على أهمية نقل هذه الصناعة إلى مصر من خلال شراكات مع القطاع الخاص المحلي، بما يسهم في دعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن مصر تمثل بوابة محورية للدخول إلى الأسواق الأفريقية، ما يمنح التعاون المصري الروماني بعدًا استراتيجيًا لتنفيذ مشروعات وشراكات ناجحة في أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

من جانبها، أكدت السفيرة تودرين أن هناك خطة لدعوة وزير الزراعة الروماني لزيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات، من بينها الصادرات الزراعية الرومانية لمصر، وعلى رأسها القمح، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص الرومانية.

وشهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز حاجز المليار دولار خلال عام 2024.

كما ناقش الجانبان أهمية إعداد دراسة جدوى مشتركة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين، تمهيدًا لعقد لقاءات افتراضية مكثفة قبل الزيارة المرتقبة للوفد الوزاري الروماني.

وفي هذا السياق، كلف وزير الزراعة قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالتنسيق مع الجانب الروماني لتنظيم اجتماعات افتراضية بين الشركات الزراعية المصرية والرومانية، بهدف تفعيل التعاون المشترك وتسريع وتيرة إقامة مشروعات جديدة في مجالات الزراعة المختلفة.

حضر اللقاء من الجانب المصري، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فيما شارك من الجانب الروماني السيد جورج بيترسون، المستشار التجاري للسفارة، والمستثمر الروماني كاندين بوب، المتخصص في قطاع الأغذية بمصر.

واختُتم اللقاء بجولة للسفيرة الرومانية والوفد المرافق لها داخل المتحف الزراعي بالدقي، تلبية لدعوة وزير الزراعة، حيث أعربت عن إعجابها بما يحتويه المتحف من تراث زراعي يعكس تاريخ الزراعة المصرية وتطورها، مشيدة بأهمية هذا الصرح كمرجع علمي وتاريخي للمهتمين بالقطاع الزراعي.

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