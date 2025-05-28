كتب - أحمد جمعة:

نفذت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمنطقة مصر الجديدة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبإشراف الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الخاصة، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة.

وشدد "الجزار" على ضرورة الرقابة والمتابعة الدورية والمستمرة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وسلامتهم داخل هذه المنشآت.

وقام الدكتور محمد رجب مدير إدارة العلاج الحر بتشكيل 10 لجان سرية من أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والمناطق، حيث شملت الحملة المرور على 136 منشأة طبية خاصة تضمنت 11 مستشفى، 8 مراكز طبية، 7 عيادات تخصصية، 2 مركز أشعة، 78 عيادة خاصة، 6 مراكز علاج طبيعي، 15 محل بصريات، 17 معمل تحاليل طبية، ومركزين لغسيل الكلى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 45 إنذار مخالفة واجبة التصحيح الفوري، و26 محضر إثبات حالة، بالإضافة إلى تحرير محضر أدوية.

من جانبه ؛ أكد ( الجزار ) أن الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة العلاج الحر ؛ والذي يتمثل في المتابعة الدورية والمستمرة ؛ والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ؛ يأتي في مصلحة المواطن في المقام الأول ؛ حيث أن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ؛ والتأكد من سلامة وصحة المواطنين داخل هذه المنشآت ؛ يُعد أحد المحاور الأساسية للدور الرقابي الذي تمارسه مديرية الشئون الصحية بالقاهرة متمثلة في إدارة العلاج الحر

أوضح ( الجزار ) في سياق حديثه ؛ أن الإنذار بالمخالفات يستوجب تلافيها خلال ١٥ يوماً من ضبط المخالفة ؛ وفي حالة عدم تلافيها يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المنشآت.