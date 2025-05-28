وزير التعليم: الهدف من الزيارات الميدانية متابعة الوضع على أرض الواقع

كتب – أحمد الجندي:

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أطلقت بالشراكة مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية عدة برامج نوعية، من أبرزها: برنامج "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص نظر 7 ملايين طالب، و"البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة" بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بالإضافة إلى توسيع برامج التغذية المدرسية، التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، بما في ذلك مبادرة "الوجبة الساخنة" لتوفير وجبات صحية متكاملة.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".

وأضاف الوزير: "لم تغفل الوزارة عن تحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17 ألف مدرسة، ودهان أكثر من 119 ألف فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي".

وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات كاليونسكو واليونيسف والبنك الدولي، وكذلك التعاون مع دول متقدمة في مجال التعليم مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، وذلك في إطار تبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.

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