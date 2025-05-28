رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومقر اللجان

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم وسيلة إلكترونية رسمية لمعرفة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، ومقار اللجان بسهولة تامة، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

الاستعلام الإلكتروني لأرقام الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان )، صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 15 يونيو المقبل.

خطوات استخدام رابط الاستعلام

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي معرفة بياناتهم من خلال رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المنظمة، وهي:

الدخول إلى الموقع الرسمي عبر الرابط:

https://moe-register.emis.gov.eg

تسجيل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.

الضغط على خيار "الاستعلام عن رقم الجلوس".

إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق لظهور رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.

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