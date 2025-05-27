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أحمد موسى يكشف تفاصيل تحذيره السابق حول التغيرات الكبرى في المنطقة

11:09 م الثلاثاء 27 مايو 2025

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى أن حديثه السابق عن "تغيرات قادمة" كان يشير إلى تحولات إقليمية واسعة، ولم يقصد الشأن المصري.

وأكد خلال خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، عن وجود تقرير لوكالة رويترز يفيد بوجود اجتماعات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، معتبرًا ذلك "تغيرًا وتحولًا" هامًا في المنطقة.

وتساءل موسى متعجبًا من هذا التحول، مستعيدا التصريحات السابقة التي كانت تعتبر إسرائيل "عدوًا" وتدعو إلى "التحرير".

وأكد أن هذا الخبر يكشف عن الوجهة المقبلة للإقليم والتغيرات الجيوسياسية الجارية.

واستبعد موسى أن يتفق الطرفان على انسحاب إسرائيل من الجولان أو الأراضي التي احتلتها مؤخرًا وأقامت عليها قواعد عسكرية، أو حتى مغادرة جبل الشيخ ذي الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح أن التغيرات قد تتضمن اتفاقات أمنية وعدم توسع في أراض جديدة، بالإضافة إلى دمج "كل الفصائل الإرهابية والميليشيات" في الجيش السوري، معربًا عن تساؤله حول كيفية تعامل هذا الجيش، الذي يضم فصائل "تكفرنا وتكفر جيشنا وبلدنا"، مع إسرائيل.

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أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدى البلد إسرائيل
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