وزير الإسكان يتفقد مشروعات مرافق وطرق بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واصل جولته اليوم، بتفقد مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

واطَّلع وزير الإسكان على مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ الخطوط الرئيسية من (المياه والصرف الصحي) بالمنطقة، والتى تربط منطقة الامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، موجهاً بدفع العمل والانتهاء من أعمال تغذية المياه بالتزامن مع الانتهاء من أعمال المشروع، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن الأعمال الجاري والمخطط تنفيذها بالامتداد الجنوبي، والذي أوضح أن شبكات الطرق بإجمالى أطوال 85 كيلو مترا، وشبكات المرافق ( مياه – صرف – رى ) بإجمالي أطوال شبكات مياه 110 كيلو مترات، وشبكات صرف 116 كيلو مترا، وشبكات رى 165 كيلو مترا.

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