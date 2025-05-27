وزير الإسكان يجتمع بأعضاء البرلمان ويبحث مطالب دوائرهم

كتب- محمد عبد الناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الإثنين، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسَيه "النواب والشيوخ"؛ لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، بحضور مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

واستهل الشربيني اللقاء بالترحيب بالنواب، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين مختلف جهات الوزارة، وأهمية التواصل والتكامل بين السلطتَين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين؛ لا سيما أنهم مَن يمثلون مختلف طوائف المجتمع، مشيرًا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها.

وتضمنت طلبات النواب ما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وأعرب أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.

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