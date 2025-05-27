طرق حجز وسداد تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن توفير مجموعة متنوعة من الوسائل لحجز تذاكر القطارات وسداد قيمتها، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وتقليلًا للتكدس أمام شبابيك الحجز بالمحطات.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن جمهور المسافرين يمكنهم الحصول على تذاكر السفر بعدة طرق، تشمل:

- شبابيك التذاكر بالمحطات المختلفة التابعة للهيئة.

- الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة: https://obs.enr.gov.eg

- تطبيق الهاتف المحمول “Egyptian National Railways” المتاح عبر متاجر Play Store وApp Store.

- وكلاء البيع المعتمدون من شركات التحصيل الإلكتروني مثل: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرهم.

- الاتصال الهاتفي بخدمة الحجز الصوتي للقطارات المكيفة والفاخرة على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الخط الأرضي، قبل موعد الرحلة بمدة تصل إلى 15 يومًا وحتى ساعة قبل انطلاق القطار.

- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

- ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة في عدد من المحطات الرئيسية.

كما وفرت الهيئة عددًا من طرق الدفع المختلفة لتسهيل عملية شراء التذاكر، وتشمل:

- الدفع النقدي أو الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع (Visa & MasterCard) عبر شبابيك الهيئة بالمحطات الرئيسية.

- الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهاتف المحمول باستخدام بطاقات الدفع.

- الدفع من خلال وكلاء البيع نقدًا أو إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع المعتمدة لدى التجار المتعاقدين مع الهيئة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها لا تدخر جهدًا في تطوير خدماتها بما يلبي تطلعات الركاب، ويواكب الدعم الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المواطنين سنويًا، ويعد شريانًا رئيسيًا في منظومة النقل الجماعي في مصر.

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