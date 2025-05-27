وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص البناء

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا لمتابعة تطورات ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء في المحافظات، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهات المعنية، من بينهم اللواء أشرف حسني مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، واللواء محمد حميدو مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، والمهندس محمد عبد المنعم مدير الدعم الفني لمشروع المحليات ومنظومة التصالح.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإدارة المساحة العسكرية، والمحافظات، ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط، لتسريع وتيرة العمل وتجاوز العقبات المتعلقة بمنظومتي التصالح وتراخيص البناء، في إطار الحرص على التيسير على المواطنين.

وأكدت الوزيرة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم التسهيلات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، ووجهت بسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، مشددة على أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية لرفع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي.

كما أشارت إلى ضرورة تكامل العمل بين منظومتي التصالح والمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط، لتعزيز جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة تيسير إجراءات تراخيص البناء بالتعاون مع الهيئة الهندسية، وقدمت الشكر لها على التعاون المثمر مع الوزارة في عدد من الملفات بالمحافظات، لافتة إلى أن هناك تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية لمتابعة جهود جميع الجهات في هذا الملف، بالإضافة إلى متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء.

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