أحمد الوكيل: نؤيد تعديل قانون الإيجار القديم.. وهذه مطالبنا

كتب- نشأت علي:

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القوانين التي صدرت في الستينيات والسبعينات، أصبح من العدالة حتمية تعديلها مع متغيرات العصر، ويجب على الحكومة أن تتحمل ما يفرزه آليات السوق.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشتركة من لجان الإسكان والشئون الدستورية والإدارة المحلية، لمناقشة قوانين الإيجارات القديم، المقدمة من الحكومة.

وأضاف الوكيل، أن الحكومات عليها خلال المرحلة القادمة الخمس سنوات القادمة حتى تتوزان آليات السوق وتفرز القيمة الحقيقية للوحدات، طالبًا أن تطبق الرحمة والعدل على المؤسسات التجارية، ومع ذلك تماما نأمل في قوانين كثيرة لتصحيح الطريق للهدف المرجو وفقًا للدستور المصري.