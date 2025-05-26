كتب - أحمد جمعة:

أعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديد من تقدم وزارة الصحة بشكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما تبع ذلك من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي اليوم، أن "العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون"، مشددة على أن محاسبة ممثل نقابي بسبب تصريحاته أو مواقفه التي تهدف إلى دعم المنظومة الصحية يُعد أمرًا مرفوضًا شكلًا وموضوعًا، ويمثل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل النقابي الحر.

وأشار البيان إلى أن الدكتور خالد أمين عُرف خلال سنوات عمله النقابي بتعبيره المهني والمسؤول عن قضايا الأطباء، وحرصه على الصالح العام دون سعي لمكاسب شخصية. وأضافت النقابة أن استهدافه بسبب نشاطه النقابي "يمثل مساسًا واضحًا باستقلال النقابات".

وأعلنت النقابة عن دعمها الكامل للدكتور خالد أمين، وتكليف المستشار القانوني لها لحضور التحقيق معه. كما أكد النقيب العام وهيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء حضورهم إلى جانبه أثناء مثوله أمام النيابة العامة، في رسالة تضامن واضحة ورفضًا لما وصفته بـ"محاولات استهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع".

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري، باعتباره حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.