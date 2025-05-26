إعلان

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن إحالة أمينها العام المساعد للتحقيق بسبب نشاطه النقابي

11:36 م الإثنين 26 مايو 2025

مجلس النقابة العامة للأطباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة:
أعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديد من تقدم وزارة الصحة بشكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما تبع ذلك من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي اليوم، أن "العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون"، مشددة على أن محاسبة ممثل نقابي بسبب تصريحاته أو مواقفه التي تهدف إلى دعم المنظومة الصحية يُعد أمرًا مرفوضًا شكلًا وموضوعًا، ويمثل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل النقابي الحر.

وأشار البيان إلى أن الدكتور خالد أمين عُرف خلال سنوات عمله النقابي بتعبيره المهني والمسؤول عن قضايا الأطباء، وحرصه على الصالح العام دون سعي لمكاسب شخصية. وأضافت النقابة أن استهدافه بسبب نشاطه النقابي "يمثل مساسًا واضحًا باستقلال النقابات".

وأعلنت النقابة عن دعمها الكامل للدكتور خالد أمين، وتكليف المستشار القانوني لها لحضور التحقيق معه. كما أكد النقيب العام وهيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء حضورهم إلى جانبه أثناء مثوله أمام النيابة العامة، في رسالة تضامن واضحة ورفضًا لما وصفته بـ"محاولات استهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع".

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري، باعتباره حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النقابة العامة للأطباء خالد أمين نقابة الأطباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انقطاع الكهرباء بمستشفى أم المصريين.. وتحرك عاجل من الصحة
بالفيديو.. حادث دهس خلال احتفالات ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي